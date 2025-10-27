Potrebbe contenere una sorpresa il disegno di legge annuale sulla concorrenza, attualmente all’esame del Senato, a causa delle possibili modifiche che finirebbero per incidere direttamente sulle tasche e sulla privacy di milioni di italiani. Tra gli emendamenti più discussi, come riportano il Fatto Quotidiano e Repubblica, spicca quello presentato a fine settembre dai senatori di Forza Italia, volto a reintrodurre la possibilità per le compagnie telefoniche di adeguare automaticamente le tariffe all’andamento dell’inflazione. Si tratta di una modifica tutt’altro che secondaria perché, se dovesse passare, potrebbe portare alla crescita annuale delle tariffe telefoniche, seppur con un tetto massimo fissato dall’Agcom. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Sorpresa sulla disegno di legge sulla concorrenza, da Forza Italia spuntano emendamenti per rendere più semplici gli aumenti tarrifari delle compagnie telefoniche