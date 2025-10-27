Sorpresa reti elettriche in Italia costano meno rispetto al resto d' Europa

Le reti energetiche, un tema di solito confinato ai convegni degli esperti del settore, stanno lentamente entrando nel dibattito mainstream della politica. A dar fuoco alle polveri è stato il senatore Calenda che in un’interrogazione parlamentare ha parlato di presunti extraprofitti delle società che le gestiscono. L’argomento merita attenzione perché le reti sono una componente tanto essenziale, quanto spesso ignorata del sistema energetico. Non solo trasportano l'elettricità dalle centrali ai consumatori finali, ma, da quando sono entrate in gioco le rinnovabili, sono diventate un abilitatore fondamentale della transizione e dell’indipendenza energetica, perché consentono una sempre più diffusa generazione da rinnovabili sul territorio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

