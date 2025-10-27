Sorpresa Balotelli ritorno ufficiale | si sta già allenando

Glieroidelcalcio.com | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ritorno che accende entusiasmo tra i tifosi: Mario Balotelli è tornato ufficialmente ad allenarsi di nuovo Il nome di Mario Balotelli continua a riverberare non solo per le vicende extra campo che spesso lo hanno portato alla ribalta, ma anche, ormai a distanza di anni dal suo apice in carriera, per il suo percorso calcistico. Oggi Mario Balotelli, 35enne, continua a essere al centro dell’attenzione dei giornali. Dopo essere stato uno dei migliori attaccanti non solo in Italia, ma anche in diverse squadre per cui ha vestito la maglia – come le due milanesi o nella significativa esperienza all’estero con il Manchester City – Balotelli, ormai al termine della carriera, è determinato a proseguire nel calcio nonostante l’età. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

sorpresa balotelli ritorno ufficiale si sta gi224 allenando

© Glieroidelcalcio.com - Sorpresa Balotelli, ritorno ufficiale: si sta già allenando

Scopri altri approfondimenti

Balotelli a sorpresa: "Dovevo andare alla Juve, ma poi Raiola... Nazionale? Non hanno mentalità" - Tra i tanti ospiti al Festival dello Sport in scena a Trento anche l'ex Milan ed Inter Mario Balotelli. Lo riporta tuttosport.com

Balotelli alla Juventus, colpo a sorpresa tra gli svincolati | I tifosi si rifiutano: lo considerano un bollito - Clamoroso, Balotelli alla Juventus: le dichiarazioni dell’attaccante italiano lasciano tutti senza parole. Segnala jmania.it

Cerca Video su questo argomento: Sorpresa Balotelli Ritorno Ufficiale