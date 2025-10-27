Sorpresa Balotelli ritorno ufficiale | si sta già allenando
Un ritorno che accende entusiasmo tra i tifosi: Mario Balotelli è tornato ufficialmente ad allenarsi di nuovo Il nome di Mario Balotelli continua a riverberare non solo per le vicende extra campo che spesso lo hanno portato alla ribalta, ma anche, ormai a distanza di anni dal suo apice in carriera, per il suo percorso calcistico. Oggi Mario Balotelli, 35enne, continua a essere al centro dell’attenzione dei giornali. Dopo essere stato uno dei migliori attaccanti non solo in Italia, ma anche in diverse squadre per cui ha vestito la maglia – come le due milanesi o nella significativa esperienza all’estero con il Manchester City – Balotelli, ormai al termine della carriera, è determinato a proseguire nel calcio nonostante l’età. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
Dichiarazioni a sorpresa da parte di Mario Balotelli Intervenuto al Festival dello Sport di Trento, l’ex attaccante di Milan e Inter ha detto la sua sul Napoli capolista in Serie A #Napoli #SpazioNapoli - X Vai su X
Balotelli a sorpresa: "Dovevo andare alla Juve, ma poi Raiola... Nazionale? Non hanno mentalità" - Tra i tanti ospiti al Festival dello Sport in scena a Trento anche l'ex Milan ed Inter Mario Balotelli. Lo riporta tuttosport.com
Balotelli alla Juventus, colpo a sorpresa tra gli svincolati | I tifosi si rifiutano: lo considerano un bollito - Clamoroso, Balotelli alla Juventus: le dichiarazioni dell’attaccante italiano lasciano tutti senza parole. Segnala jmania.it