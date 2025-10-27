Sophie Turner e Chris Martin si sono fidanzati?

Dopo la fine della relazione con l’aristocratico Peregrine Pearson, l’attrice de Il Trono di Spade avrebbe cominciato a uscire con il frontman dei Coldplay, di cui è una fan di lunga data. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Sophie Turner e Chris Martin si sono fidanzati?

