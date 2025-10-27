Sony vuole acquisire Warner Bros Discovery? Hiroki Totoki spegne i rumor

Nei giorni scorsi si sono moltiplicate le voci su un possibile interesse di Sony Group verso Warner Bros. Discovery, colosso americano dell’intrattenimento attualmente in vendita e proprietario di brand come Mortal Kombat, Hogwarts Legacy e Minecraft: The Movie. Dopo i rumor che coinvolgevano anche Netflix tra i potenziali acquirenti, la risposta ufficiale di Sony non si è fatta attendere. A chiarire la posizione della compagnia è stato direttamente Hiroki Totoki, presidente e CEO del gruppo giapponese, durante un’intervista concessa a Nikkei Asia. Totoki ha infatti dichiarato con fermezza che Sony non ha alcuna intenzione di proporre un’offerta per Warner Bros. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Sony vuole acquisire Warner Bros. Discovery? Hiroki Totoki spegne i rumor

Approfondisci con queste news

Sony vuole diventare una casa di commercio delle proprietà intellettuali, senza doverne produrre di nuove - X Vai su X

Gli sconti di Sony sul PS Store sono notevoli, ma migliorano se risparmiate ancora di più tramite le tessere di ricarica acquistabili a prezzo inferiore su Instant Gaming. - facebook.com Vai su Facebook

Sony proverà a comprare Warner Bros. Discovery? Arriva una risposta ufficiale - Discovery è in vendita e ci si chiede se magari Sony proverà ad acquisire la compagnia: la risposta è arrivata puntuale e rapida direttamente dal CEO della società giapponese. Si legge su msn.com

Sony non ha nessuna intenzione di comprare WB Games, Mortal Kombat o Hogwarts Legacy - Warner Bros Discovery valuta la vendita; Sony smentisce però il suo interesse per il colosso americano e punta su anime e videogiochi. Segnala msn.com

La Paramount punta ad acquisire la Warner Bros? Parola del Wall Street Journal - Da poco acquisita dalla Skydance, la Paramount valuterebbe un'offerta per acquisire a sua volta la Warner Bros. Segnala comingsoon.it