Sony vuole acquisire Warner Bros Discovery? Hiroki Totoki spegne i rumor

Nei giorni scorsi si sono moltiplicate le voci su un possibile interesse di Sony Group verso Warner Bros. Discovery, colosso americano dell’intrattenimento attualmente in vendita e proprietario di brand come Mortal Kombat, Hogwarts Legacy e Minecraft: The Movie. Dopo i rumor che coinvolgevano anche Netflix tra i potenziali acquirenti, la risposta ufficiale di Sony non si è fatta attendere. A chiarire la posizione della compagnia è stato direttamente Hiroki Totoki, presidente e CEO del gruppo giapponese, durante un’intervista concessa a Nikkei Asia. Totoki ha infatti dichiarato con fermezza che Sony non ha alcuna intenzione di proporre un’offerta per Warner Bros. 🔗 Leggi su Game-experience.it

