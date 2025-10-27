Sono stata anche con loro Belen a Belve lo dice per la prima volta

Francesca Fagnani torna al timone di Belve con una puntata destinata a far discutere. Martedì 28 ottobre, in prima serata su Rai 2, il programma più tagliente della televisione italiana accoglie tre donne molto diverse ma accomunate da una fortissima personalità: Isabella Rossellini, Belen Rodriguez e Rita De Crescenzo. Una triade esplosiva che promette di lasciare il segno. Tra le interviste più attese, quella a Belen Rodriguez si annuncia come una delle più intime e sorprendenti mai concesse dalla showgirl argentina. Nel salotto di Francesca Fagnani, Belen si racconta senza filtri, toccando corde delicate della sua vita privata e professionale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

News recenti che potrebbero piacerti

La giovane, scomparsa nel 2021, è stata ritrovata in casa a un anno dalla morte. Le ultime parole: "Aiutami, sono andata a procurarmi del cibo" - facebook.com Vai su Facebook

Questa mattina sono stata ospite di Coffee Break su La 7 condotto da Andrea Pancani. Abbiamo parlato di piano di pace per Gaza, destra messianica in Israele, accordi di Oslo, esecuzioni sommarie di Hamas contro collaborazionisti di Israele. Grazie come se - X Vai su X

Belen Rodriguez a Belve: “Se sono stata con altre donne?”, ecco la sua confessione - Scopri la sorprendente intervista a Belen Rodriguez nel programma Belve. Riporta mondotv24.it

''Esperienze con donne? Le ho avute'': Belen lo confessa in tv e rivela se le sono piaciute - La showgirl 41enne è stata intervistata da Francesca Fagnani per la prima puntata della nuova stagione di Belve, che sarà ... Si legge su gossip.it

Belen a Belve: “Sono stata con donne. De Martino più grande amore? No, ecco chi è” - A sorpresa, per quel che riguarda il più grande amore della sua vita, non ha fatto il nome dell’ex marito, bensì quello di Marco Borriello. Come scrive gossipetv.com