Sonia Bruganelli torna al Grande Fratello perché al reality di Canale 5 serviva un'opinionista
Sonia Bruganelli torna al Grande Fratello come opinionista. L'imprenditrice era stata ospite il 21 ottobre per presentare il suo libro, stavolta sembra che la sua presenza sia voluta. Probabilmente perché i suoi commenti ficcanti erano quello che mancava a questo GF, anche se lei stessa aveva detto che non sarebbe più tornata. 🔗 Leggi su Fanpage.it
