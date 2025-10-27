Sondrio scale mobili della stazione guaste | Quando verranno riparate?
Ormai da mese sono guaste e ferme le scale mobili che collegano il piazzale antistante alla stazione al sottopasso che porta ai binari dello scalo ferroviario sondriese.Una situazione che sembrava legata ai lavori che quest'estate sono stati effettuati in vista dell'appuntamento olimpico di. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
