Sondaggio politico Fratelli d’Italia cresce Pd e M5S in calo
(Adnkronos) – Fratelli d’Italia cresce e aumenta il vantaggio su Pd e M5S, che perdono terreno. E’ il quadro del sondaggio Swg per il Tg La7 che fotografa le intenzioni di voto oggi, 27 ottobre, in caso di elezioni. Fratelli d’Italia, rispetto alla scorsa settimana, guadagna lo 0,2%. Il partito guidato da Giorgia Meloni sale . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
