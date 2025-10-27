Sondaggio politico Fratelli d’Italia cresce Pd e M5S in calo

Ildifforme.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Fratelli d’Italia cresce e aumenta il vantaggio su Pd e M5S, che perdono terreno. E’ il quadro del sondaggio Swg per il Tg La7 che fotografa le intenzioni di voto oggi, 27 ottobre, in caso di elezioni. Fratelli d’Italia, rispetto alla scorsa settimana, guadagna lo 0,2%. Il partito guidato da Giorgia Meloni sale . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

sondaggio politico fratelli d8217italia cresce pd e m5s in calo

© Ildifforme.it - Sondaggio politico, Fratelli d’Italia cresce. Pd e M5S in calo

Approfondisci con queste news

sondaggio politico fratelli d8217italiaSondaggi politici: Fratelli d'Italia sempre più in alto, il M5S scende ancora - L'ultimo sondaggio Swg del 27 ottobre fotografa l'ottimo momento di FdI; altro passo falso per il M5s, scende anche la Lega ... Si legge su it.blastingnews.com

sondaggio politico fratelli d8217italiaCosa dicono gli ultimi sondaggi politici: Fratelli d’Italia oltre il 30%, cresce anche il Pd. M5s in calo - Fratelli d’Italia cresce ancora e consolida la leadership nei sondaggi Dire- Scrive blitzquotidiano.it

sondaggio politico fratelli d8217italiaSondaggi politici, Fratelli d’Italia oltre il 30%, cresce anche il Pd: FI stacca la Lega - Fratelli d'Italia continua a crescere e così pure il consenso nei confronti di Giorgia Meloni. Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Sondaggio Politico Fratelli D8217italia