Sondaggio La7 Lega in crisi | Tajani tallona Salvini Meloni corre da sola

I più recenti dati sulle intenzioni di voto in Italia, basati sul sondaggio condotto da Swg per il Tg La7 e diffusi il 27 ottobre, delineano un panorama politico caratterizzato dalla netta supremazia di Fratelli d'Italia e da un indebolimento significativo delle principali forze di opposizione, ovvero il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. La rilevazione fotografa una situazione in cui il partito della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, non solo mantiene salda la sua posizione di leader, ma continua a incrementare il proprio consenso, allargando ulteriormente la distanza dagli inseguitori.

