Sondaggi politici chi vincerà le elezioni regionali | cosa succederà in Veneto Campania e Puglia

Il voto delle elezioni regionali si avvicina: il 23 e il 24 novembre i cittadini di Veneto, Campania e Puglia sono chiamati a eleggere il loro presidente di Regione. Con una certezza: non ci saranno conferme, considerando che i presidenti uscenti non sono ricandidabili. Ma cosa dicono i sondaggi di questi giorni e quali sono le previsioni per il voto nelle tre Regioni? A pesare potrebbe essere, nonostante il cambio di nomi, la continuità. Contano, in questo voto, molto le leadership locali e i sondaggi vedono favoriti i tre candidati legati a figure come Luca Zaia, Vincenzo De Luca e Antonio Decaro. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Sondaggi politici, chi vincerà le elezioni regionali: cosa succederà in Veneto, Campania e Puglia

Leggi anche questi approfondimenti

Quali partiti politici vanno meglio e quali peggio secondo l'ultimo sondaggio Supermedia Youtrend per Agi. I dati: https://fanpa.ge/Wy5kK - facebook.com Vai su Facebook

Sondaggi politici: male M5s in continua flessione, FdI si conferma sopra il 30% - X Vai su X

Sondaggi politici, chi vincerà le elezioni regionali: cosa succederà in Veneto, Campania e Puglia - Ma cosa dicono i sondaggi di questi giorni e quali sono le previsioni per il voto nelle ... Come scrive lanotiziagiornale.it

Sondaggi politici: le intenzioni di voto a poche settimane dalle elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto - A poche settimane dalle elezioni regionali in Campania, Veneto e Puglia, secondo l’ultimo sondaggio di “Termometro politico” sulle intenzioni di voto degli italiani, si registra una crescita di Fdi e ... Segnala strettoweb.com

Cosa dicono gli ultimi sondaggi politici: Fratelli d’Italia al 29%, Pd al 22,2%. In calo il Movimento 5 Stelle: 12,5% - Nell’ultimo sondaggio sulle intenzioni di voto per le elezioni politiche, targato BiDiMedia, Fratelli d’Italia cresce di 0,2 punti ... Secondo blitzquotidiano.it