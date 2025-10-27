Tensione alle stelle nella Casa del Grande Fratello in vista della diretta di stasera, lunedì 27 ottobre 2025. Dopo una settimana di confronti accesi, strategie e nuove dinamiche, il pubblico è chiamato a decidere chi tra i concorrenti in nomination dovrà abbandonare il gioco. I sondaggi stanno già delineando un possibile verdetto, con percentuali che sembrano lasciare poco spazio ai dubbi. Tra emozioni e colpi di scena, la puntata di stasera promette momenti decisivi per il futuro del reality. Il programma si prepara inoltre a una nuova svolta. Per garantire ascolti stabili, Mediaset ha infatti decido di proporre il doppio appuntamento, com’era consuetudine un anno fa, provando ad andare in onda anche il giovedì. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sondaggi Grande Fratello del 27 ottobre, il nome del nuovo eliminato