Soncino violenta rissa dentro e fuori un locale | cinque Daspo Willy a ragazzi dai 16 ai 21 anni
Soncino (Cremona), 27 ottobre 2025 – È scattato il Daspo Willy per cinque giovani tra i 16 ed i 21 anni. Nel weekend i carabinieri hanno notificato loro il divieto di accesso e di stazionamento nelle immediate vicinanze di un esercizio pubblico di Soncino, per la durata di tre anni, emesso dal Questore di Cremona a seguito di una denuncia per rissa. Il “Daspo Willy” è un provvedimento che ha lo scopo di prevenire episodi violenti nelle zone della “movida” e neutralizzare la pericolosità sociale degli aggressori che, continuando a frequentare quei locali di intrattenimento, potrebbero provocare gravi danni all’incolumità dei cittadini e degli esercenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
