Solo un punto per la Pallavolo Massa Carrara I Lupi Santa Croce s’impongono al tie break
MASSA CARRARA 2 LUPI SANTA CROCE 3 PALLAVOLO MASSA CARRARA: Rustighi, Mosca, Marini, Lazzeri, Lucarelli, Passino, Pardini, Bagnoli, Georgiev, Nannini, Diridoni, Bacinelli. Coach: Luca Cei. CODYECO LUPI SANTA CROCE: Pieri, Rocca, Peruzzi, Matteini, Bini, Mignano, Brunetti, Riccò, Rasi, Vasseni, Attuoni, Kaletaj, Cani, Baldini. Coach: Luca Bocini. Arbitri: Davide Coppola ed Eleonora Tronfi. Parziali: 17-25, 29-27, 16-25, 25-22, 12-15. MASSA – E’ tornata a far punti la Pallavolo Massa Carrara nella terza giornata nel campionato nazionale maschile di serie B, girone E. La soddisfazione, però, non può essere completa per i ragazzi allenati da Luca Cei che sono usciti battuti al tie-break dal match interno contro i Lupi Santa Croce, alla loro prima vttoria stagionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
