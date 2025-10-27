Sole per due giorni poi tornano le piogge

Soleggiato fino a martedì, poi ci sarà il transito di deboli perturbazioni atlantiche.Sono queste le previsioni per i prossimi giorni. “Il flusso di correnti nordoccidentali che da giorni attraversa il Piemonte comincerà ad attenuarsi martedì, con la temporanea avanzata dell’anticiclone. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Scopri altri approfondimenti

METEO MILANO: sole o pioggia nei prossimi giorni? Le previsioni dettagliate sul sito #meteo #milano #meteomilano - facebook.com Vai su Facebook

Meteo, settimana a due facce: prima sole, poi arriverà la pioggia - ROMA – L’Italia si prepara a vivere una settimana a due facce, prima con il sole e poi con la pioggia. Come scrive msn.com

Tornano l’anticiclone, il sole e il clima estivo. Ma anche qualche pioggia: le zone interessate dal maltempo - Il maltempo di stampo autunnale, che ha colpito il nostro Paese nei primi due giorni del mese, sarà solo un ricordo. notizie.tiscali.it scrive