soldati onu hanno abbattuto drone israeliano in libano

Roma, 27 ottobre 2025 – Alta tensione sul fronte libanese. Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno accusato l'Unifil di aver abbattuto un loro drone ieri nel sud del Libano, nella zona di Kfar Kila, dove le truppe israeliane stavano eseguendo una missione di ricognizione. "Un'indagine preliminare ha rivelato che l' Unifil ha sparato deliberatamente contro il drone, nonostante non rappresentasse alcuna minaccia", si legge in una nota delle Idf. "Le forze delle Idf hanno lanciato una granata a mano nella zona in cui è stato abbattuto il drone", prosegue la nota, sostenendo che "non sono stati sparati colpi contro le forze Unifil''. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

