Solange Rizzetto morta folgorata sotto la doccia la tragedia a 28 anni | l’allarme nella notte i sospetti su una stufetta

Si era da poco fatta la doccia quando alle 3 di notte la nonna l’ha trovata morta in bagno. I soccorsi arrivati tempestivamente hanno avviato le manovre di rianimazione che non hanno avuto nessun esito. Solange Samantha Rizzetto, 28enne di Novellara in provincia di Reggio Emilia, sarebbe morta in seguito a una folgorazione nelle prime ore di lunedì 27 ottobre. A causare la scarica sarebbe stata, secondo i primi accertamenti, una stufetta elettrica rinvenuta nella stanza, vicino al box doccia. L’allarme della nonna alle 3 di notte. La nonna della giovane, con cui viveva insieme ad altri familiari, ha chiamato i soccorsi quando poco prima delle 3 del mattino ha trovato il corpo della nipote riverso a terra. 🔗 Leggi su Open.online