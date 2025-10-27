Soia terre rare e TikTok Firmata l' intesa Usa-Cina

Donald Trump inaugura il tour asiatico firmando una serie di intese commerciali con i Paesi della regione a Kuala Lumpur, e presiedendo alla sigla dell'accordo di cessate il fuoco tra Cambogia e Thailandia (con i premier dei due Paesi, rispettivamente Hun Manet e Anutin Charnvirakul) che definisce un «passo monumentale» verso la pace. Intestandosi i meriti dell'intesa, il presidente americano ha lodato il suo ruolo di mediatore e pacificatore, sostenendo di svolgere «un lavoro migliore di quello dell'Onu». In realtà, molti ritengono che la vera artefice della tregua sia stata la Malesia, e che gli Stati Uniti siano intervenuti solo su richiesta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

