Soggiorno-studio estivo in Irlanda il 12 novembre l' incontro informativo a Bagnacavallo
Le associazioni Comunicando e Amici di Neresheim di Bagnacavallo propongono anche per l’estate 2026 un soggiorno-studio in Irlanda rivolto a ragazze e ragazzi delle scuole superiori. L’incontro informativo si terrà mercoledì 12 novembre alle 18.30 presso la sala polivalente di via Bedeschi 9. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
