SocialMediaGirls il sito web che spoglia le donne attraverso l’Ia | come funziona il deepnude e perché è così pericoloso
Tutt’altro che un fenomeno nuovo per chi ha a che fare con le nuove tecnologie ma non per questo meno odioso, quello dei deepfake è un fenomeno che preoccupa da tempo le autorità, impegnate ad arginare le derive di un settore in costante evoluzione. Tecnicamente si tratta di contenuti alterati mediante l’utilizzo di Intelligenza artificiale, siano essi video o immagini. Per i ritocchi non serve essere esperti, ma basta dare in pasto all’Ia pochi dettagli per vedersi restituito il risultato desiderato. 🔗 Leggi su Notizie.com
Saranno avviati accertamenti da parte della $poliziapostale sulla natura dei contenuti pubblicati sull'ultimo sito sessista scoperto in rete, SocialMediaGirls.com, che utilizzerebbe l'intelligenza artificiale per creare $immagini $pornografiche. A denunciare sui