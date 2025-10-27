Tutt’altro che un fenomeno nuovo per chi ha a che fare con le nuove tecnologie ma non per questo meno odioso, quello dei deepfake è un fenomeno che preoccupa da tempo le autorità, impegnate ad arginare le derive di un settore in costante evoluzione. Tecnicamente si tratta di contenuti alterati mediante l’utilizzo di Intelligenza artificiale, siano essi video o immagini. Per i ritocchi non serve essere esperti, ma basta dare in pasto all’Ia pochi dettagli per vedersi restituito il risultato desiderato. 🔗 Leggi su Notizie.com

SocialMediaGirls, il sito web che "spoglia" le donne attraverso l'Ia: come funziona il deepnude e perché è così pericoloso