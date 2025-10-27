SocialMediaGirls il sito web che spoglia le donne attraverso l’Ia | come funziona il deepnude e perché è così pericoloso

Notizie.com | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutt’altro che un fenomeno nuovo per chi ha a che fare con le nuove tecnologie ma non per questo meno odioso, quello dei deepfake è un fenomeno che preoccupa da tempo le autorità, impegnate ad arginare le derive di un settore in costante evoluzione. Tecnicamente si tratta di contenuti alterati mediante l’utilizzo di Intelligenza artificiale, siano essi video o immagini. Per i ritocchi non serve essere esperti, ma basta dare in pasto all’Ia pochi dettagli per vedersi restituito il risultato desiderato. 🔗 Leggi su Notizie.com

socialmediagirls il sito web che spoglia le donne attraverso l8217ia come funziona il deepnude e perch233 232 cos236 pericoloso

© Notizie.com - SocialMediaGirls, il sito web che “spoglia” le donne attraverso l’Ia: come funziona il deepnude e perché è così pericoloso

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Socialmediagirls Sito Web Spoglia