Soap turche su Canale 5 | tre nuove serie pronte a conquistare il pubblico italiano

Il successo delle soap turche su Canale 5 non accenna a fermarsi. Dopo i trionfi di Terra Amara, La forza di una donna, Forbidden Fruit e La Notte nel Cuore, Mediaset è pronta a rilanciare con tre nuove serie già acclamate in patria e ora in arrivo per il pubblico italiano. Un'ondata di passioni, misteri e drammi familiari che promette di tenere incollati milioni di spettatori anche nel 2026. La prima novità è "The Nightfall" (Bir Gece Masal?), definita in Turchia come "l'erede spirituale di Terra Amara". Ambientata tra Istanbul e la costa egea, la storia ruota attorno a un grande amore impossibile nato da una vendetta familiare.