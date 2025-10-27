Smaltimento illecito di percolati zootecnici | denunciati tre imprenditori
La Polizia Locale di Capaccio Paestum, coordinata dal Tenente Clelia Saviano, con il supporto delle Guardie Giurate Ambientale "Accademia Kronos APS" di Salerno, ha controllato due aziende zootecniche di bufali riscontrando violazioni sullo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi. Le. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
