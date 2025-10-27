Slow Food Campania lancia la proposta di legge per il Reddito di Contadinanza

PORTICI (NAPOLI), 27 ottobre 2025 – Presentata alla Reggia di Portici la proposta di legge di iniziativa popolare per l’istituzione del Reddito di Contadinanza, promossa da Slow Food Campania. La misura intende garantire un sostegno economico strutturato al lavoro agricolo, riconoscendone il ruolo essenziale nella cura del territorio, nella tutela della biodiversità e nella costruzione di sistemi alimentari sostenibili. L’annuncio è avvenuto nell’ambito della settima edizione di “Eruzioni del Gusto”, evento dedicato all’enogastronomia e all’enoturismo dei territori vulcanici della Campania e di altre aree del Paese, promosso dall’associazione culturale Oronero. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Slow Food Campania lancia la proposta di legge per il “Reddito di Contadinanza”

