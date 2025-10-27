Sky esonero Tudor | un ex Inter in pole per sostituirlo

Esonero Tudor. La notizia è arrivata in mattinata: Igor Tudor non è più l’allenatore della Juventus. Dopo settimane di risultati altalenanti e tensioni interne, la dirigenza bianconera ha deciso di interrompere il rapporto con il tecnico croato. Al suo posto, in via temporanea, siederà in panchina Massimo Brambilla, attuale allenatore della Next Gen, che guiderà la squadra mercoledì alle 18:30 contro l’ Udinese. Una scelta che conferma la volontà del club di prendersi qualche giorno per valutare attentamente la prossima mossa. Brambilla, già inserito nei piani di sviluppo del settore giovanile bianconero, agirà come traghettatore in attesa della decisione definitiva sul nuovo allenatore. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

