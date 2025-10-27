Skifidol e la rinascita del gioco da collezione

Dal mondo assurdo dei social al collezionismo reale, Skifidol Italian Brainrot dà vita a un nuovo linguaggio globale che unisce gioco, creatività e senso di appartenenza tra le generazioni più giovani.. Dal web alla vita reale: l'assurdo che conquista tutti. SKIFIDOL ITALIAN BRAINROT ph press Il fenomeno che oggi infiamma il mondo si chiama Italian Brainrot, un'ondata di creatività nata nel cuore dei social network e diventata una tendenza planetaria. Dopo aver fatto impazzire milioni di utenti online, il movimento ha raggiunto la scena reale con uno spettacolo teatrale messo in scena a Broadway.

