Sito sessista spoglia le donne con l’IA | la denuncia di Francesca Barra

Un nuovo sito sessista è stato scoperto dall Polizia Postale. Si tratta della piattaforma ‘Social Media Girl’. Secondo quanto è emerso fino ad ora dalle denunce delle vittime, nel database pubblico ci sarebbe un archivio di immagini pornografiche diffuse senza autorizzazione. La piattaforma utilizzerebbe un sistema di intelligenza artificiale in grado di “spogliare” qualsiasi donna, generando nudi digitali estremamente realistici a partire da semplici fotografie. Tra le vittime figurano Anna Tatangelo, Chiara Ferragni, Diletta Leotta, Maria De Filippi, Cristina D’Avena, Benedetta Parodi, Chiara Francini, Annalisa, Angelina Mango, Andrea Delogu, Selvaggia Lucarelli, Maria Elena Boschi e molte altre. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sito sessista spoglia le donne con l’IA: la denuncia di Francesca Barra

