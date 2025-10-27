Sito sessista | Non solo Francesca Barra ma anche Lucarelli Leotta Ferragni e altre donne vip e non Ronzulli | Chi violenta con un clic è un criminale non hacker

Un altro sito sessista compare in rete con donne “spogliate” attraverso l’intelligenza artificiale dal sito ‘Social Media Girls’ a pochi mesi dallo scandalo del gruppo ‘Mia Moglie’ e della piattaforma ‘Phica.ue. A pochi mesi dallo scandalo del gruppo ‘Mia Moglie’ e della piattaforma ‘Phica.ue’, è sorto un nuovo sito sessista ‘Social Media Girls’ dove si contano circa cinquanta donne italiane famose “spogliate” con l’intelligenza artificiale. La denuncia arriva dalla giornalista e scrittrice Francesca Barra, una delle vittime. Sono in corso accertamenti da parte della polizia postale. «È una violenza e un abuso che marchia la dignità, la reputazione, la fiducia – sottolinea la giornalista con un post -. 🔗 Leggi su 361magazine.com

