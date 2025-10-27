Sismicità ancora presente il suolo continua a salire

Il calo della sismicità della seconda parte della giornata di ieri si è rivelato un episodio di breve durata. Nella tarda serata e nel corso della notte la micro sismicità è ripresa seppur non a ritmi elevati. Dalla mezzanotte circa il sistema ha rilevato una ventina di eventi, 15 localizzati correttamente. Magnitudo massima Md 1.4 . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it