Sisma in Irpinia il sindaco di Montefredane scrive alla Presidente del Consiglio Meloni
In seguito alla sequenza sismica che dal 24 ottobre sta interessando l'Irpinia, con epicentro nel comune di Montefredane, il sindaco Ciro Aquino ha inviato una richiesta formale alla Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, al Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Una scossa di magnitudo 4.0 sabato sera e altre più lievi nella notte hanno riportato in Irpinia l’incubo terremoto alla vigilia del quarantacinquesimo anniversario del sisma del 1980 (cade il 23 novembre). In 48 ore dai 3.6 di Grottolella ai 4.0 di Montefredane: d - facebook.com Vai su Facebook
La terra trema ancora in Irpinia, sisma di 4.0 a Montefredane. Quasi 45 anni dopo il tragico sisma del 1980, c'è stata una scossa di magnitudo 4.0 $ANSA - X Vai su X
Terremoto in Irpinia, scossa di magnitudo 4 a Montefredane: paura ma niente danni - Leggi su Sky TG24 l'articolo Terremoto in Irpinia, scossa di magnitudo 4 a Montefredane: paura ma niente danni ... Come scrive tg24.sky.it
Sequenza sismica, in Irpinia torna la paura - Lo stesso a Benevento, dove il sindaco Clemente Mastella, ha disposto per la giornata odierna anche la chiusura di uffici ... Secondo ilroma.net
Terremoto ad Avellino, scossa di magnitudo 4 a Montefredane: avvertita in tutta Irpinia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Terremoto ad Avellino, scossa di magnitudo 4 a Montefredane: avvertita in tutta Irpinia ... Riporta tg24.sky.it