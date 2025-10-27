Sisma in Irpinia il sindaco di Montefredane scrive alla Presidente del Consiglio Meloni

In seguito alla sequenza sismica che dal 24 ottobre sta interessando l'Irpinia, con epicentro nel comune di Montefredane, il sindaco Ciro Aquino ha inviato una richiesta formale alla Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, al Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it