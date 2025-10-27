Sirene senza enigmi – Un’indagine di Oscar Wilde Nel cuore di Napoli il romanzo storico di Mariano Rizzo
Napoli, 1897. Un uomo dal gilet sgargiante e dalla redingote nera si aggira per i vicoli della città. Si fa chiamare Sebastian Melmoth, ma dietro quel nome si cela Oscar Wilde, l’autore del Ritratto di Dorian Gray, esule e ferito nel corpo e nell’anima dopo gli anni di prigionia. In una Napoli in. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
