Ha dovuto fare buon viso a cattivo gioco Alexander Zverev al termine della finale persa a Vienna (Austria) contro Jannik Sinner. Il tedesco (n.3 del mondo) si è arreso all’azzurro (n.2 ATP) sullo score di 3-6 6-3 7-5, subendo la rimonta del nostro portacolori e mancando di decisione nei momenti decisivi. Un aspetto balzato agli occhi, in una partita in cui Jannik non era in perfette condizioni fisiche. Per Zverev è la terza sconfitta in fila contro Jannik, ricordando i precedenti due ko a Cincinnati l’anno scorso e nell’atto conclusivo degli Australian Open di quest’anno. A differenza di quest’ultima sfida, l’umore del teutonico era completamente diverso. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Siparietto tra Sinner e Zverev nella premiazione a Vienna: “Jannik, hai rotto le scatole a tutti…”