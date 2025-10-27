Sinner vuol tornare numero uno Ecco come può superare Alcaraz
Riprendersi il trono, almeno per una settimana. E’ l’obiettivo che si è posto Jannik Sinner, consapevole che a fine anno sarà impossibile essere il numero uno davanti a Carlos Alcaraz. Ma al Parisi Masters c’è una possibilità che Jannik vuole giocarsi: aggiungere un’altra settimana alle 65 in cui Sinner è stato il numero uno in un anno in cui è stato costretto a stare fermo per tre mesi. E poi programmare un grande 2026, nel quale tornare ad essere il più bravo di tutti. I punti a Parigi Alcaraz ha 11340 punti, Sinner 10500. A Parigi lo spagnolo scarta 100 punti e Sinner per tornare in testa dovrebbe vincere il torneo arrivando a 11500 punti sperando che Carlos esca prima delle semifinali. 🔗 Leggi su Panorama.it
