Sinner vince a Vienna e punta al n1 del ranking | cosa deve succedere per superare Alcaraz

Nonostante la vittoria nel torneo Atp 500 di Vienna, la speranza di Jannik   Sinner  di chiudere l’anno di nuovo al primo posto del ranking mondiale è appesa ad un lumicino. Il campione altoatesino, anche vincendo a Parigi l’ultimo Masters 1000 della stagione e a Torino le Nitto ATP Finals da imbattuto, arriverebbe massimo a quota 11.500 punti. Carlos Alcaraz invece, attuale numero 1, compresi i 10 punti garantiti a Parigi, parte da una base sicura di 11.050 punti, ovvero 450 in meno di   Sinner. Per conservare il primato, pertanto, in caso di en plein di Sinner negli ultimi due tornei, allo spagnolo basterebbe arrivare in finale a Parigi (650 punti). 🔗 Leggi su Lapresse.it

