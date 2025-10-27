Sinner vince a Vienna e punta al n1 del ranking | cosa deve succedere per superare Alcaraz
Nonostante la vittoria nel torneo Atp 500 di Vienna, la speranza di Jannik Sinner di chiudere l’anno di nuovo al primo posto del ranking mondiale è appesa ad un lumicino. Il campione altoatesino, anche vincendo a Parigi l’ultimo Masters 1000 della stagione e a Torino le Nitto ATP Finals da imbattuto, arriverebbe massimo a quota 11.500 punti. Carlos Alcaraz invece, attuale numero 1, compresi i 10 punti garantiti a Parigi, parte da una base sicura di 11.050 punti, ovvero 450 in meno di Sinner. Per conservare il primato, pertanto, in caso di en plein di Sinner negli ultimi due tornei, allo spagnolo basterebbe arrivare in finale a Parigi (650 punti). 🔗 Leggi su Lapresse.it
Approfondisci con queste news
Jannik Sinner vince l’ATP 500 di Vienna e, ancora un volta, porta in alto i colori dell’Italia - facebook.com Vai su Facebook
Paolo Bertolucci: "Contro Sinner solo cialtronismo. Gli italiani fino a due anni fa non sapevano cosa fosse la Davis. Quando Sinner vince non espongono la bandiera di Montecarlo, ma quella italiana". Di @LucaRoberto11 - X Vai su X
Sinner vince il titolo a Vienna, splendida rimonta contro Zverev - Con una bella prestazione Jannik Sinner vince nel torneo Atp di Vienna e si porta a casa il quarto titolo del suo ottimo 2025. Lo riporta tennisitaliano.it
Che partita! Sinner vince a Vienna per la seconda volta, battendo in rimonta Zverev - Il campione pusterese ha conquistato il quarto titolo stagionale e il 22esimo titolo Atp con il punteggio di 3- Lo riporta rainews.it
Tennis: Sinner rimonta Zverev e vince ancora a Vienna - Jannik Sinner ha vinto il torneo Atp 500 di Vienna, battendo in tre set il tedesco Alexander Zverev, col punteggio di 3- Si legge su ansa.it