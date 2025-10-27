Sinner ringrazia Laila? La faccia sconcertante della mamma

Se ogni “ scarrafone ” è bello alla mamma sua, è anche vero che ogni mamma sta con le antenne dritte e il sorriso a mezz’asta quando si parla delle fidanzate o delle nuore che gravitano attorno alla propria creatura. È legge di natura. E non sfugge nemmeno a Jannik Sinner, fresco vincitore dell’Atp 500 di Vienna. Dopo aver trionfato contro il tedesco Alexander Zverev in 3 set (3-6; 6-3; 7-5), i fotografi e gli operatori presenti non hanno potuto non inquadrare sia la signora Siglinde sia la nuova fidanzata del campione azzurro, Laila Hasanovic, terza fidanzata ufficiale dopo Maria Braccini e la collega Anna Kalinskaya. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

