Sinner può tornare numero 1 a Parigi e superare Alcaraz | ecco come
La vittoria di Jannik Sinner nell' Atp 500 di Vienna in una gara avvincente e combattuta contro il tedesco Zverev riduce il gap dell'altoatesino da Carlos Alcaraz nel ranking Atp. La mancata partecipazione dello spagnolo unita ai 500 punti in più di Jannik accorciano le distanze riducendole al di sotto dei mille punti: il murciano ha 11.250 punti, l'azzurro 10.510. Cosa può succedere a Parigi. Anche se non c'è mai stata, da parte di Sinner, un'ossessione per la classifica, di certo rientra tra i suoi obiettivi quello di tornare numero uno al mondo superando l'amico-rivale spagnolo. Ebbene, nell'ultimo torneo dell'anno prima delle Atp Finals, ossia il Masters 1000 di Parigi che si svolgerà nella capitale francese dal 27 ottobre al 2 novembre, con una combinazione di risultati Jannik potrebbe tornare in testa al ranking mondiale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
