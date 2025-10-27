Sinner infinito | batte Zverev conquista Vienna e abbraccia suo papà sotto gli applausi

Domenica da ricordare per Jannik Sinner, che al termine di una finale epica ha alzato al cielo il trofeo dell’Atp 500 di Vienna, superando Alexander Zverev con il punteggio di 3-6, 6-3, 7-5. Una vittoria di forza, maturità e cuore che vale il ventiduesimo titolo in carriera e rilancia. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Altro giro, altra semifinale!! Ti sorteggiano i peggiori tabelloni, ma tu arrivi sempre là. Sei una forza @janniksin e un orgoglio infinito! #Sinner #ChinaOpen - X Vai su X

? Parole al miele di Sinner, che dopo la vittoria a Vienna ringrazia il suo team e la sua famiglia - facebook.com Vai su Facebook

Sinner torna campione a Vienna, batte Zverev in 3 set dopo una battaglia di 2h28’ in un match molto muscolare - Sinner torna campione a Vienna, batte Zverev in 3 set dopo una battaglia di 2h28’ in un match molto muscolare. blitzquotidiano.it scrive

Atp Vienna, Sinner batte Zverev in tre set e conquista il titolo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Atp Vienna, in corso la finale tra Sinner e Zverev: il tedesco vince il 1° set. Secondo tg24.sky.it

Sinner batte Zverev e conquista a Vienna il 22° titolo Atp - ROMA (ITALPRESS) – Jannik Sinner ha battuto in finale Alexander Zverev e ha fatto suo l'”Erste Bank Open”, torneo Atp 500 con ... iltempo.it scrive