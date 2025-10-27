Sinner infinito | batte Zverev conquista Vienna e abbraccia suo papà sotto gli applausi

Domenica da ricordare per Jannik Sinner, che al termine di una finale epica ha alzato al cielo il trofeo dell’Atp 500 di Vienna, superando Alexander Zverev con il punteggio di 3-6, 6-3, 7-5. Una vittoria di forza, maturità e cuore che vale il ventiduesimo titolo in carriera e rilancia. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

