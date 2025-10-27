Sinner ha battuto anche i crampi, e a questo punto non manca più nessuno. E la novità che arriva da Vienna, dopo una bellissima e durissima finale contro Sasha Zverev che a un certo punto sembrava una replica di quanto visto a Shanghai: Jannik piegato mentre si massaggia le gambe e l’asciugamano come rifugio per prendere tempo, con quell’andatura da cowboy appena sceso da cavallo che di solito è un presagio di sventure. E invece no: «La cosa più importante è stato cercare di non mollare, rimanere lì. La chiave quella di servire bene e risparmiare energie in battuta». Felici tutti e felice anche lui (con tanto di ringraziamento a famiglia e – momento gossip – alla fidanzata Laila): quarto titolo dell’anno e ventunesima partita consecutiva indoor che finisce col sorriso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sinner fa festa per la partita doppia: prima batte i crampi poi sistema Zverev