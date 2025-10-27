Sinner e la bottiglietta verde a Vienna | a cosa serviva

Non è certo la prima volta ma sicuramente ha influito sulla vittoria finale: Jannik Sinner, nel terzo set della sfida contro Alexander Zverev della finalissima dell'Atp 500 di Vienna, ha iniziato ad accusare qualche dolore alla coscia, probabilmente crampi, cosa non infrequente quando si gioca per molte ore e che capita a molti tennisti. In una delle pause di gioco, a bordo campo, ha bevuto da una bottiglietta il cui colore era verde per il suo particolare contenuto. Di cosa si tratta. Nel dettaglio parliamo del pickle Juice, ossia il succo di sottaceti ma in modo particolare di cetriolini da cui deriva il colore verdognolo della bottiglietta di Sinner. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sinner e la "bottiglietta verde" a Vienna: a cosa serviva

