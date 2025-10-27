Sinner dopo trionfo a Vienna c’è Parigi | quando gioca Jannik
(Adnkronos) – Quando gioca Jannik Sinner? Il tennista azzurro è reduce dal trionfo di Vienna, dove ha battuto il tedesco e numero tre del mondo Alexander Zverev nella finale dell’Atp 500 austriaco, ma non c’è tempo di fermarsi a festeggiare. Sinner infatti si prepara a tornare in campo nel Masters 1000 di Parigi, iniziato oggi, lunedì 27 ottobre, ultimo torneo dell’anno di questa categoria e ultimo impegno prima delle Atp Finals di Torino. Il torneo parigino è iniziato con il primo turno, dove Flavio Cobolli ha battuto Tomas Machac mentre Luciano Darderi è stato eliminato. Sinner, insieme alle prime otto teste di serie, ha ottenuto un bye e partirà quindi dal secondo, dove l’attende il vincente della sfida tra lo statunitense Alex Michelsen, numero 35 del mondo, e il belga Zizou Bergs, 41esimo del ranking Atp. 🔗 Leggi su Seriea24.it
News recenti che potrebbero piacerti
"Prima di tutto, vorrei iniziare con un argomento molto spiacevole: Jannik, stai rompendo le pa*** a tutti i giocatori!" Alexander Zverev si è lasciato andare con Sinner dopo la conclusione della finale del torneo di Vienna - facebook.com Vai su Facebook
Quando torna in campo #Sinner dopo il titolo al Six Kings Slam - X Vai su X
Sinner si gode il trionfo a Vienna e si prepara al Masters 1000 di Parigi: in Francia può superare Alcaraz, ecco come - Jannik Sinner si gode il trionfo a Vienna che gli ha permesso di collezionare 500 punti preziosi nella corsa a Carlos Alcaraz. Scrive msn.com
Sinner, dopo trionfo a Vienna c’è Parigi: quando gioca Jannik - Il tennista azzurro è reduce dal trionfo di Vienna, dove ha battuto il tedesco e numero tre del mondo Alexander Zverev nella finale dell’Atp 500 austriaco, ma ... Segnala pianetagenoa1893.net
Dopo Vienna Jannik Sinner può tornare numero 1 nel 2025: ecco come, la sfida con Alcaraz - Sinner rilancia la corsa al numero 1: il trionfo a Vienna lo porta a 840 punti da Alcaraz, ma per il sorpasso serve il titolo a Nanterre e l'effetto delle decurtazioni dopo le Finals di Torino. Lo riporta lasicilia.it