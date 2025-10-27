Sinner di nuovo in testa al ranking? Ecco come

Milano, 27 ottobre 2025 - Il secondo trionfo in carriera all'Atp 500 di Vienna ha permesso a Jannik Sinner di ridurre il margine nel ranking Atp rispetto a Carlos Alcaraz. La vittoria contro Alexander Zverev ha portato l'azzurro a quota 10.500 punti, a -840 dallo spagnolo, che di punti ne ha 11.340. Occhio, perché in occasione del Paris Masters, il nostro portacolori ha l'occasione di riprendersi la vetta della classifica, persa dopo il ko nell'atto conclusivo degli ultimi Us Open. In terra transalpina, il classe 2001 è però obbligato a conquistare il titolo e sperare che il rivale spagnolo venga eliminato prima delle semifinali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

