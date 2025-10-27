Sinner che rimonta epica a Vienna!

Jannik Sinner compie un’altra impresa memorabile, da brividi! In finale contro un grande Alexander Zverev, il n. 2 del mondo è più forte di tutto: stanchezza, crampi e cattiverie. Conquista il titolo n. 22 in carriera e porta a 21 la striscia di vittorie consecutive indoor. Oggi inizia il Masters 1000 di Parigi. Ne parliamo in diretta alle 8:30 in una nuova puntata di TennisMania, sul canale YouTube di OA Sport! #Sinner #JannikSinner #Zverev #Tennis #Vienna #ATP #PARISMasters #TennisMania #OASport #TennisNews. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sinner, che rimonta epica a Vienna!

