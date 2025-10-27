Sinner a 24 anni ha già vinto 50 milioni di dollari | a Vienna è entrato in un club ristrettissimo

Sinner ha superato i 50 milioni di dollari di montepremi in carriera dopo la vittoria a Vienna: è l’ottavo tennista della storia, tra uomini e donne, a riuscirci. 🔗 Leggi su Fanpage.it

ATP 500 VIENNA SINNER È IL NUOVO CAMPIONE ? Jannik #Sinner torna a trionfare a #Vienna a distanza di due anni. L'altoatesino si impone in rimonta su un ritrovato Alexander #Zverev! Quarto titolo stagionale per l'azzurro su otto finali - facebook.com Vai su Facebook

Sinner a 24 anni ha già vinto 50 milioni di dollari: a Vienna è entrato in un club ristrettissimo - Sinner ha superato i 50 milioni di dollari di montepremi in carriera dopo la vittoria a Vienna: è l’ottavo tennista della storia, tra uomini e donne ... Si legge su fanpage.it

Sinner frena appena sente Djokovic: “Sono solo un ragazzo di 24 anni che vuole giocare bene a tennis” - Sinner dopo il trionfo a Pechino respinge i paragoni con Djokovic: "Io solo un ragazzo normale, punto a divertirmi e a crescere passo dopo passo" ... Segnala fanpage.it

Six Kings Slam, Sinner: “A volte perdo la calma, ma è normale a 24 anni. Coppa Davis? Ho già risposto” [VIDEO] - Interviste | “Cerco però di essere sempre rispettoso verso la gente, che è la cosa più importante”, afferma Jannik. Segnala ubitennis.com