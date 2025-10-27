Sindacati tassisti | Nessuna guerra con Ncc vogliamo solo il rispetto delle regole
"Non esiste alcuna guerra tra Taxi e Ncc". Diverse sigle sindacali di tassisti, ovvero Confail - FedertaxiCisal-Fast Confsal- SitanAtn- UGLTaxi- UriTaxi - UTIConsortaxi-Associazione Tassisti di Base- Unimpresa, commentano così lo sciopero dei tassisti napoletani di giovedì scorso.
