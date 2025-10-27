L unedì sera? È tempo di Grande Fratello. Oggi, lunedì 27 ottobre, su Canale 5 alle 21:20 o poco più Simona Ventura darà il via alla quinta puntata del reality show. Affiancata come sempre dai tre ex inquilini Floriana Secondi, Ascanio Pacelli e Cristina Plevani, anche stasera, per la seconda volta consecutiva, potrà contare sul supporto di Sonia Bruganelli, ex opinionista del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Grande Fratello 2025: chi sono in concorrenti in gara X Leggi anche › Gli ascolti del “Grande Fratello 2025” smettono di scendere ma nemmeno salgono. Il miracolo è rimandato Grande Fratello 2025, anticipazioni e news puntata stasera 27 ottobre. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Simona Ventura ha anticipato che oltre alla puntata del lunedì ce ne sarà un'altra, nella prima serata del giovedì. Oggi uno tra Matteo, Benedetta e Rasha lascerà la Casa