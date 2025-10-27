Simona Ventura ha anticipato che oltre alla puntata del lunedì ce ne sarà un' altra nella prima serata del giovedì Oggi uno tra Matteo Benedetta e Rasha lascerà la Casa 

Iodonna.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L unedì sera? È tempo di Grande Fratello. Oggi, lunedì 27 ottobre, su Canale 5 alle 21:20 o poco più Simona Ventura darà il via alla quinta puntata del reality show. Affiancata come sempre dai tre ex inquilini Floriana Secondi, Ascanio Pacelli e Cristina Plevani, anche stasera, per la seconda volta consecutiva, potrà contare sul supporto di Sonia Bruganelli, ex opinionista del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Grande Fratello 2025: chi sono in concorrenti in gara X Leggi anche › Gli ascolti del “Grande Fratello 2025” smettono di scendere ma nemmeno salgono. Il miracolo è rimandato Grande Fratello 2025, anticipazioni e news puntata stasera 27 ottobre. 🔗 Leggi su Iodonna.it

simona ventura ha anticipato che oltre alla puntata del luned236 ce ne sar224 un altra nella prima serata del gioved236 oggi uno tra matteo benedetta e rasha lascer224 la casa160

© Iodonna.it - Simona Ventura ha anticipato che oltre alla puntata del lunedì ce ne sarà un'altra, nella prima serata del giovedì. Oggi uno tra Matteo, Benedetta e Rasha lascerà la Casa 

Argomenti simili trattati di recente

simona ventura ha anticipatoGrande Fratello, il segreto svelato da Simona Ventura: «Sono stata a Scampia, lei è molto arrabbiata...» - Grande Fratello, lunedì 27 ottobre 2025 torna in prima serata su Canale 5 il reality show condotto da Simona Ventura e si prannuncia una puntata ... msn.com scrive

simona ventura ha anticipatoIeri Simona Ventura si è arrabbiata con Jonas durante la puntata del Grande Fratello, cosa è successo - Durante la puntata del Grande Fratello ieri sera, Simona Ventura ha perso le staffe con Jonas Pepe, dopo alcune esternazioni su Grazia Kendi. Da novella2000.it

simona ventura ha anticipatoConfessione shock al GF: “Ho pensato di togliermi la vita più volte” - Simona Ventura lo aveva anticipato: i concorrenti di questa edizione del Grande Fratello portano con sé storie personali intense e spesso dolorose. Da quilink.it

Cerca Video su questo argomento: Simona Ventura Ha Anticipato