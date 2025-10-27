Simona Ventura ha anticipato che oltre alla puntata del lunedì ce ne sarà un' altra nella prima serata del giovedì Oggi uno tra Matteo Benedetta e Rasha lascerà la Casa
L unedì sera? È tempo di Grande Fratello. Oggi, lunedì 27 ottobre, su Canale 5 alle 21:20 o poco più Simona Ventura darà il via alla quinta puntata del reality show. Affiancata come sempre dai tre ex inquilini Floriana Secondi, Ascanio Pacelli e Cristina Plevani, anche stasera, per la seconda volta consecutiva, potrà contare sul supporto di Sonia Bruganelli, ex opinionista del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Grande Fratello 2025: chi sono in concorrenti in gara X Leggi anche › Gli ascolti del “Grande Fratello 2025” smettono di scendere ma nemmeno salgono. Il miracolo è rimandato Grande Fratello 2025, anticipazioni e news puntata stasera 27 ottobre. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Simona Ventura ha commentato su Instagram la notizia dell’uscita di Donatella Mercoledìsanto dalla casa del Grande Fratello per “motivi personali” Cosa ha scritto la conduttrice - facebook.com Vai su Facebook
"Grande Fratello", Simona Ventura rimprovera Jonas: "Questo non è accettabile" | Le scuse del ragazzo in lacrime #simonaventura #jonas #grandefratello #gf #canale5 https://tgcom24.mediaset.it/televisione/grande-fratello/2025/grande-fratello-simona-ventur - X Vai su X
Grande Fratello, il segreto svelato da Simona Ventura: «Sono stata a Scampia, lei è molto arrabbiata...» - Grande Fratello, lunedì 27 ottobre 2025 torna in prima serata su Canale 5 il reality show condotto da Simona Ventura e si prannuncia una puntata ... msn.com scrive
Ieri Simona Ventura si è arrabbiata con Jonas durante la puntata del Grande Fratello, cosa è successo - Durante la puntata del Grande Fratello ieri sera, Simona Ventura ha perso le staffe con Jonas Pepe, dopo alcune esternazioni su Grazia Kendi. Da novella2000.it
Confessione shock al GF: “Ho pensato di togliermi la vita più volte” - Simona Ventura lo aveva anticipato: i concorrenti di questa edizione del Grande Fratello portano con sé storie personali intense e spesso dolorose. Da quilink.it