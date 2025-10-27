Simona Ventura a Scampia con la compagna di Domenico D’Alterio | Altre donne dicono che lui le corteggiava

Simona Ventura ha raggiunto Valentina Piscopo, compagna di Domenico D’Alterio, a poche ore dal momento in cui la donna entrerà nella Casa del Grande Fratello per un confronto con il fidanzato. Valentina ha ammesso per la prima volta che, fuori dalla Casa, diverse donne l’avrebbero contattata per raccontarle di essere state corteggiate da Domenico, il quale avrebbe sempre negato di essere già impegnato. 🔗 Leggi su Fanpage.it