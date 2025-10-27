Simona Ventura a Scampia con la compagna di Domenico D’Alterio | Altre donne dicono che lui le corteggiava
Simona Ventura ha raggiunto Valentina Piscopo, compagna di Domenico D’Alterio, a poche ore dal momento in cui la donna entrerà nella Casa del Grande Fratello per un confronto con il fidanzato. Valentina ha ammesso per la prima volta che, fuori dalla Casa, diverse donne l’avrebbero contattata per raccontarle di essere state corteggiate da Domenico, il quale avrebbe sempre negato di essere già impegnato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altre letture consigliate
Simona Ventura ha commentato su Instagram la notizia dell’uscita di Donatella Mercoledìsanto dalla casa del Grande Fratello per “motivi personali” Cosa ha scritto la conduttrice - facebook.com Vai su Facebook
"Grande Fratello", Simona Ventura rimprovera Jonas: "Questo non è accettabile" | Le scuse del ragazzo in lacrime #simonaventura #jonas #grandefratello #gf #canale5 https://tgcom24.mediaset.it/televisione/grande-fratello/2025/grande-fratello-simona-ventur - X Vai su X
Simona Ventura a Scampia con la compagna di Domenico D’Alterio: “Altre donne dicono che lui le corteggiava” - Simona Ventura ha raggiunto Valentina Piscopo, compagna di Domenico D’Alterio, a poche ore dal momento in cui la donna entrerà nella Casa del Grande ... Come scrive fanpage.it
Grande Fratello, il segreto svelato da Simona Ventura: «Sono stata a Scampia, lei è molto arrabbiata...» - Grande Fratello, lunedì 27 ottobre 2025 torna in prima serata su Canale 5 il reality show condotto da Simona Ventura e si prannuncia una puntata ad alto tasso di polemica. Segnala msn.com
Grande Fratello, torna la compagna di Domenico: parla Simona Ventura - Grande Fratello, colpo di scena: questa sera torna in Casa la compagna di Domenico, cosa ha scoperto la sua compagna ... Scrive 361magazine.com