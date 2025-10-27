Silvio Berlusconi tutta la verità sulla sentenza | demolito il teorema mafioso

Sugli specchi della Cassazione scivolano le unghie degli orfani della mafiosità di Silvio Berlusconi, aggrappati a ogni sporgenza utile pur di non ammettere quel che gli ermellini han bollinato come verità: e cioè che, per 30 anni, una parte della magistratura ha provato a crocifiggere il Cav con accuse inconsistenti, false e suggestive. In attesa delle motivazioni con cui la Corte Suprema spiegherà perché, qualche giorno fa, ha bocciato la richiesta della Procura di Palermo di confiscare i beni di Marcello Dell’Utri, vale la pena fare chiarezza su un provvedimento che riscrive un pezzo di storia del Paese illustrando, punto per punto, dove i pm hanno fatto cilecca. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Silvio Berlusconi, tutta la verità sulla sentenza: demolito il teorema mafioso

