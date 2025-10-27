Silvia Toffanin? L’imitatrice le regala la personalità che non ha! | battuta pesantissima ecco chi l’ha detto

Una battuta caustica, un silenzio gelido e uno studio improvvisamente spiazzato: è bastata una frase per trasformare una normale puntata di TvTalk in un momento di grande imbarazzo. Protagonista dell’episodio è stata Grazia Sambruna, che con un commento tagliente su Silvia Toffanin ha lasciato senza parole sia il pubblico sia gli altri ospiti del programma, compresa Michela Giraud, solitamente pronta a smorzare ogni tensione con una battuta. Tutto è accaduto mentre si discuteva del GialappaShow e delle nuove imitazioni firmate da Ubaldo Pantani e Brenda Lodigiani, ma nessuno poteva immaginare come sarebbe finita la conversazione. 🔗 Leggi su Donnapop.it

