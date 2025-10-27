"Vorrei dirvi che Sigfrido Ranucci non solo è un eroe nazionale di questa Repubblica. La bomba che è stata messa sulla sua auto mi fa ricordare i 280 palestinesi uccisi a Gaza perché raccontavano la verità": Rula Jebreal lo ha detto alla presentazione del suo libro, "Genocidio", nella Sala della Lupa di Montecitorio, parlando del conduttore di Report, vittima di un attentato nei giorni scorsi. Per presentarlo, la Jebreal ha detto: "Vorrei invitare qui a parlare un giornalista che considero un guardiano della democrazia e della verità.". Tra gli ospiti anche il leader del M5s, Giuseppe Conte. "La bomba a Sigfrido - ha proseguito la giornalista - è un messaggio a tutti noi: dovete stare zitti o vi facciamo fuori. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Sigfrido Ranucci, Rula Jebreal farnetica: "La bomba sull'auto come i palestinesi uccisi"