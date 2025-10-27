Sigfrido Ranucci Rula Jebreal farnetica | La bomba sull' auto come i palestinesi uccisi
"Vorrei dirvi che Sigfrido Ranucci non solo è un eroe nazionale di questa Repubblica. La bomba che è stata messa sulla sua auto mi fa ricordare i 280 palestinesi uccisi a Gaza perché raccontavano la verità": Rula Jebreal lo ha detto alla presentazione del suo libro, "Genocidio", nella Sala della Lupa di Montecitorio, parlando del conduttore di Report, vittima di un attentato nei giorni scorsi. Per presentarlo, la Jebreal ha detto: "Vorrei invitare qui a parlare un giornalista che considero un guardiano della democrazia e della verità.". Tra gli ospiti anche il leader del M5s, Giuseppe Conte. "La bomba a Sigfrido - ha proseguito la giornalista - è un messaggio a tutti noi: dovete stare zitti o vi facciamo fuori. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Scopri altri approfondimenti
Grande interesse del pubblico per il ritorno di Sigfrido Ranucci con la nuova stagione di inchieste di "Report": la puntata di esordio su Rai 3 ha segnato il 9,3% di share e 1 milione 669 mila spettatori. $AscoltiTv - X Vai su X
Report. . “La nostra scorta siete voi” Sigfrido Ranucci apre la stagione di Report commentando l’attentato alla sua persona e all’intera squadra. A voi, che siete il nostro sostegno e la nostra scorta, va il nostro abbraccio Segui #Report ora in diretta su #Rai3 ht - facebook.com Vai su Facebook
Rula Jebreal presenta il suo libro "Genocidio" con Giuseppe Conte e Sigfrido Ranucci - diretta - Dialogano con l’autrice, fra gli altri, il ledaer M5s Gi ... Si legge su repubblica.it
Rula Jebreal: "Ranucci un eroe della verità. Ma lui si è salvato, 280 giornalisti a Gaza no" - Vorrei invitare qui a parlare un giornalista che considero un guardiano della democrazia e della verità e vorrei dirvi che Sigfrido Ranucci ... repubblica.it scrive
Da Rula Jebreal a Marco Damilano, la sinistra chic sta davvero con Ranucci o lo strumentalizza? - Molti suoi esponenti, più che la verità su ciò che c'è dietro all'attentato subito dal giornalista, sembrano surriscaldare il clima politico contro il governo ... Segnala tag24.it