Sigfrido Ranucci | Hanno ricominciato ad attaccare Report C’è stata solidarietà ipocrita

Se si vuole affrontare il tema dell’informazione dobbiamo avere innanzitutto la coscienza e la mappatura di quello che sta accadendo”. Sigfrido Ranucci è intervenuto alla Camera dei Deputati alla presentazione del libro di Rula Jebreal “Genocidio” e ha parlato dello stato dell’informazione italiana. “Noi abbiamo editori omologati, editori politicizzati, addirittura un senatore, tra i più assenteisti della storia d’Italia, che gestisce dei giornali che usa come un manganello, anche oggi tre, quattro articoli contro di me, sono contento perché dopo tanta solidarietà mi stavo annoiando, anche perché c’è stata solidarietà ipocrita non nascondiamolo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

