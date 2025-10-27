Sigfrido Ranucci Federica Corsini | Mi ha umiliato

"È tempo di ristabilire la verità dei fatti".  Federica Corsini rompe il silenzio su Report e sull'affaire che ha coinvolto il marito  Gennaro Sangiuliano  e  Maria Rosaria Boccia.  La giornalista del Tg2 parla di "una conversazione (quella trasmessa dal programma di Sigfrido Ranucci)  con mio marito registrata a mia insaputa e in maniera illecita. Qui la politica non c’entra, non vedo come il Garante della Privacy, e lo dico da giornalista, potesse giungere a conclusioni differenti". A dire che l’audio non andava trasmesso alla trasmissione di Rai 3 è la procura "nella richiesta di rinvio a giudizio della persona che ha operato la registrazione". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

